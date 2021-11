Altenach Altenach 68210, Altenach Manger sain, manger bien Altenach Altenach Catégories d’évènement: 68210

Altenach

Manger sain, manger bien Altenach, 21 novembre 2021, Altenach. Manger sain, manger bien Altenach

2021-11-21 09:30:00 – 2021-11-21 14:30:00

Altenach 68210 EUR Danièle Merzisen, cuisinière au restaurant Pochon Magique de Belfort, vous propose un atelier cuisine alliant végétarisme, cuisine saine… et gourmande !

Prévoir une boîte pour les restes. PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Inscription obligatoire avant le vendredi 19 novembre.

Places disponibles : 12. Danièle Merzisen, vous propose un atelier cuisine alliant végétarisme, cuisine saine et gourmande ! PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE – Inscription avant le 19 novembre. Danièle Merzisen, cuisinière au restaurant Pochon Magique de Belfort, vous propose un atelier cuisine alliant végétarisme, cuisine saine… et gourmande !

Prévoir une boîte pour les restes. PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Inscription obligatoire avant le vendredi 19 novembre.

Places disponibles : 12. Altenach

dernière mise à jour : 2021-10-28 par

Détails Catégories d’évènement: 68210, Altenach Autres Lieu Altenach Adresse Ville Altenach lieuville Altenach