Manger plus pour se nourrir moins ? Mairie de Laître-sous-Amance Laître-sous-Amance Catégories d’évènement: Laître-sous-Amance

Meurthe-et-Moselle

Manger plus pour se nourrir moins ? Mairie de Laître-sous-Amance, 11 mars 2022, Laître-sous-Amance. Manger plus pour se nourrir moins ?

Mairie de Laître-sous-Amance, le vendredi 11 mars à 20:00

Description du film : Même si pour la plupart d’entre nous mangeons à notre faim, nous souffrons tous d’une carence en différents micronutriments comme le fer, cuivre, zinc, mais aussi en acides gras et en vitamines. Même ceux qui parmi nous font des efforts pour avoir une alimentation équilibrée, même ceux qui ont fait du fameux 5 fruits et légumes par jour leur credo. Car au cours de ces cinquante dernières années, les aliments tels que les fruits, légumes, viandes, lait frais, œufs, pain, que nous consommons aujourd’hui, ont perdu jusqu’à 75% de leur valeur nutritive !

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Science en Lumière vous propose la projection du film “Manger plus pour se nourrir moins”, suivie d’un échange avec Pr. Laurent Miclo Directeur d’études en Diététique à l’IUT Nancy- Brabois. Mairie de Laître-sous-Amance laître-sous-amance 1 rue sophie de bar Laître-sous-Amance Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T20:00:00 2022-03-11T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Laître-sous-Amance, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Mairie de Laître-sous-Amance Adresse laître-sous-amance 1 rue sophie de bar Ville Laître-sous-Amance lieuville Mairie de Laître-sous-Amance Laître-sous-Amance Departement Meurthe-et-Moselle

Mairie de Laître-sous-Amance Laître-sous-Amance Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laitre-sous-amance/

Manger plus pour se nourrir moins ? Mairie de Laître-sous-Amance 2022-03-11 was last modified: by Manger plus pour se nourrir moins ? Mairie de Laître-sous-Amance Mairie de Laître-sous-Amance 11 mars 2022 Laître-sous-Amance Mairie de Laître-sous-Amance Laître-sous-Amance

Laître-sous-Amance Meurthe-et-Moselle