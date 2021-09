Hommes Hommes Hommes, Indre-et-Loire Manger Bio et Local c’est l’idéal ! Les Jardins d’Aniben ouvrent leurs portes Hommes Hommes Catégories d’évènement: Hommes

Indre-et-Loire

18 septembre 2021, 16:00:00 – 20:00:00

Visite et présentation de la ferme. A la fin de la visite, un rafraichissement vous sera proposé.
anitabihoreau@gmail.com
+33 6 58 75 75 24
http://www.lesjardinsdaniben.fr/

