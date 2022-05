Manger à la table du Gouverneur Najac Najac, 17 juin 2022, NajacNajac.

EUR Lors de cet atelier gustatif, Sylvie Campech, nous parlera de saveurs et d’odeurs, d’épices et d’aromates, de savoir-faire, mais aussi de diététique, de voyage, de religion, de saison, de convivialité, de plaisir, de partage et de bien d’autres choses encore… Une invitation pour un voyage dans le temps à travers les odeurs et les saveurs des cuisines du Moyen Âge. Elle nous racontera la fabuleuse histoire de la cuisine riche en recettes oubliées. Une dégustation vous sera également proposée pour plonger vos sens dans les saveurs médiévales !

SYLVIE CAMPECH – archéologue et historienne de la cuisine

Vendredi 17 juin à 18 h 30 à la Maison du Gouverneur – CIAP

Sur inscription au 05 65 81 94 47 (nombre de place limité)

