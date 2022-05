Mange tes ronces Pont des Arts Cesson-Sévigné Catégories d’évènement: Cesson-Sévigné

Ille-et-Vilaine

Mange tes ronces

Pont des Arts, le mercredi 18 mai

Pont des Arts, le mercredi 18 mai à 17:00

Mamie Ronce n’est pas commode. Les mauvaises herbes de son jardin en savent quelque chose ! Avec Moquette, son basset, elle règne sur son domaine, fauchant, taillant, débroussaillant avec entrain ! Quand son petit-fils lui est confié pour les vacances, elle l’initie sans ménagement à la vie en plein air…

15€/13€/10€

Théâtre d'objets. Moquette Production
Pont des Arts
Parc de Bourgchevreuil 35510 cesson Sevigne
Cesson-Sévigné
Ille-et-Vilaine

2022-05-18T17:00:00

