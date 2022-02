Mange, prie, aime, comédie dramatique américaine de Ryan Murphy (2010). Durée : 2h20 Maison des pratiques artistiques amateurs Paris Catégorie d’évènement: Paris

Maison des pratiques artistiques amateurs, le samedi 12 février à 19:00

ARTMELE a le plaisir de vous convier à la prochaine séance de CINÉ KINO, séance gratuite, conformément à notre tradition. Nous vous proposons _Mange, prie, aime,_ une comédie dramatique tous publics, décrivant le long voyage d’une jeune femme pour oublier les faux-semblants, reprendre goût à la vie et revenir vers elle-même. Ce film sera suivi d’un débat, qui pourrait aborder, au delà de la superficialité supposée, le besoin d’un sens dans une relation humaine, l’aspiration à la découverte véritable de soi et des autres au prix de l’abandon des faux-semblants.

Entrée libre

ARTMELE Maison des pratiques artistiques amateurs 100 rue Didot 75014 PARIS Paris Quartier de Plaisance

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T19:00:00 2022-02-12T22:00:00

Lieu Maison des pratiques artistiques amateurs Adresse 100 rue Didot 75014 PARIS Ville Paris

