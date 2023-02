MANGAMANIA – ATELIERS MANUELS Coulobres Catégories d’Évènement: Coulobres

Herault Viens fabriquer ton koinobori.

Un koinobori, c’est quoi ? C’est un petit poisson porte-bonheur de toutes les couleurs !

Atelier sur réservation.

Pour les 3/6 ans. +33 4 67 32 81 72 Coulobres

