MANGAMANIA – ATELIER DESSIN MANGA
2 mars 2023, Alignan-du-Vent
9 Avenue Maréchal Foch

Hérault Alignan-du-Vent Avec Olivier Faure, dessinez des personnages « super déformés » en utilisant les codes graphiques et grapho-lexiques du Manga. Apprenez la gestuelle technique de l’encrage.

Sur inscription.

Dès 10 ans/Ados/Adultes. mediatheque@ville-alignan-du-vent.fr +33 9 62 65 97 19 mangamania 2023

