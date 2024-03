MANGA MUSIC LIVE Le Trianon Paris, dimanche 23 juin 2024.

Le dimanche 23 juin 2024

de 19h00 à 23h00

.Public jeunes et adultes. payant CAT 2 : 49 EUR

FOSSE : 39.5 EUR

CAT 1 : 60 EUR

Le Manga Music Live revient avec le groupe Mangekyo pour un concert exceptionnel le 23 juin 2024 au Trianon à Paris.

Pendant près de 2h, musiciens et chanteurs vont vous interpréter vos musiques et OST de vos animés préférés dans une ambiance de folie. Cosplay, surprises goodies et animations seront au rendez vous. Entre amis ou en famille ne ratez pas le concert Manga de l’année !

Le Trianon 80 Boulevard de Rochechouart 75018

Contact : https://www.spectacles.carrefour.fr/fr/artiste/manga-music-live/idartiste/38509

