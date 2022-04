Manga Mania Montélimar Montélimar Catégories d’évènement: Drôme

Montélimar

Manga Mania Montélimar, 4 juin 2022, Montélimar. Manga Mania avenue du 14 juillet 1789 Palais des congrès Charles Aznavour Montélimar

2022-06-04 – 2022-06-06 avenue du 14 juillet 1789 Palais des congrès Charles Aznavour

Montélimar Drôme C’est parti pour la 6ème Edition du Festival Manga-Mania. Nous préparons ce rendez-vous familiale, qui rassemble les visiteurs autour de différents univers. Avec des animations, des invités, des ateliers créations, des concerts, des artistes en dédicaces. festivalmangamania@yahoo.com http://manga-mania.fr/ avenue du 14 juillet 1789 Palais des congrès Charles Aznavour Montélimar

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Montélimar Autres Lieu Montélimar Adresse avenue du 14 juillet 1789 Palais des congrès Charles Aznavour Ville Montélimar lieuville avenue du 14 juillet 1789 Palais des congrès Charles Aznavour Montélimar Departement Drôme

Montélimar Montélimar Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montelimar/

Manga Mania Montélimar 2022-06-04 was last modified: by Manga Mania Montélimar Montélimar 4 juin 2022 Drôme Montélimar

Montélimar Drôme