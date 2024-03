MANGA & JAPAN CULTURE Centre Loireole Pierrefitte-ès-Bois, dimanche 18 août 2024.

MANGA & JAPAN CULTURE dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 18 et 23 août Centre Loireole 495 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-18T07:00:00+02:00 – 2024-08-18T07:30:00+02:00

Fin : 2024-08-23T18:00:00+02:00 – 2024-08-23T18:30:00+02:00

Activités

Durant ce séjour les jeunes pourront découvrir la culture Japonaise et notamment :

– Initiation au dessin Mangas (4 à 5 séances de 2h)

– Les arts Martiaux (2 séances)

– La culture et s’essayer au combat Sumo

– La cuisine et pouvoir s’essayer à la fabrication de sushi de Bubble Tea

Ou encore déguster des produits typiques lors d’une soirée à thème

– Sans oublier les jeux et les animés …

Autres activités possibles

Les jeunes pourront également pratiquer des sports collectifs, jouer à la pétanque, jouer au ping-pong, au baby-foot, profiter du skate parc, du mini-golf, du city stade et de la piscine.

Mais aussi bénéficier de grands jeux, jeux de piste, activités manuelles et soirées animées….

Centre Loireole 45360 PIERREFITTE ES BOIS Pierrefitte-ès-Bois 45360 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238421515 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.cigalesetgrillons.com »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@cigalesetgrillons.com »}]

Arts sport