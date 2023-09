Manga et posca Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Manga et posca Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris, 28 octobre 2023, Paris. Le samedi 28 octobre 2023

de 16h00 à 17h30

.Tout public. A partir de 7 ans. gratuit

Dans le cadre des mordus du manga, nous vous invitons à décorer les vitres de la bibliothèque avec vos héros préférés LUFFY, NARUTO, SON GOKU ET CIE Pour vous présenter la sélection des Mordus et animer un temps spécial manga, nous vous invitons à illustrer les vitres et dessiner vos personnages de manga favoris. Samedi 28 octobre | 16h À partir de 7 ANS sur inscription

Durée : 1 heure 30 Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris Contact : +33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/

