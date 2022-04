MANGA DAY Lys-Haut-Layon Lys-Haut-Layon Catégories d’évènement: Lys-Haut-Layon

Maine-et-Loire

MANGA DAY Lys-Haut-Layon, 23 avril 2022, Lys-Haut-Layon. MANGA DAY VIHIERS Place Saint-Jean Lys-Haut-Layon

2022-04-23 – 2022-04-23 VIHIERS Place Saint-Jean

Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire A cette occasion, trois films de trois réalisateurs différents seront projetés à 10h30, 17h et 20h30.

Animation sur place avec stands et exposition de livres, BD, DVD. Journée consacrée au cinéma d’animation japonais, organisée par le Ciné’fil en association avec Otaku, le centre socioculturel Le Coin de la Rue et le réseau des bibliothèques de Lys-Haut-Layon. lecinefilvihiers@gmail.com +33 2 41 75 83 66 http://www.cine-vihiers.fr/ A cette occasion, trois films de trois réalisateurs différents seront projetés à 10h30, 17h et 20h30.

Animation sur place avec stands et exposition de livres, BD, DVD. VIHIERS Place Saint-Jean Lys-Haut-Layon

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Lys-Haut-Layon, Maine-et-Loire Autres Lieu Lys-Haut-Layon Adresse VIHIERS Place Saint-Jean Ville Lys-Haut-Layon lieuville VIHIERS Place Saint-Jean Lys-Haut-Layon Departement Maine-et-Loire

MANGA DAY Lys-Haut-Layon 2022-04-23 was last modified: by MANGA DAY Lys-Haut-Layon Lys-Haut-Layon 23 avril 2022 Lys-Haut-Layon maine-et-loire

Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire