Manessier invite Juana Muller Musée Boucher-de-Perthes, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Abbeville. Manessier invite Juana Muller

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Boucher-de-Perthes

Manessier n’était pas un peintre solitaire : toute sa vie, il a suscité les rencontres et les collaborations. Juana Muller (1911-1952), sculptrice d’origine chilienne, épouse en 1944 Jean Le Moal, l’ami intime de Manessier, et entre ainsi dans une grande famille d’artistes. Disparue trop tôt, elle laisse une œuvre subtile et moderne, montrée pour la première fois au musée. L’exposition est conçue avec le concours des descendants de l’artiste.

Gratuit

Visite libre de l’exposition Musée Boucher-de-Perthes 24 rue Gontier-Patin – 80100 Abbeville Abbeville Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00

