La salle d’exposition permanente dédiée à Alfred Manessier (1911-1993) présente depuis 2019 des oeuvres remarquables extraites des deux donations consenties à la Ville d’Abbeville par les descendants du peintre. Le musée a également pour objectif d’exposer dans cet espace des artistes ayant côtoyé Manessier, ainsi cette année c’est Juana Muller que le peintre a choisi d’inviter ! Juana Muller (1911-1952) est une sculptrice d’origine chilienne. Elle rencontre Constantin Brancusi, puis, grâce à Manessier, le peintre Jean Le Moal (1909-2007), qu’elle épouse en 1944. Disparue trop tôt, elle laisse une oeuvre subtile et moderne, montrée pour la première fois au musée. L’exposition est conçue avec le concours d’Anne Le Moal-Muller, fille de l’artiste. Exposition temporaire du 29 juin au13 novembre 2021 Musée Boucher-de-Perthes 24 rue Gontier-Patin, 80100 Abbeville Abbeville Somme

