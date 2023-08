Maner coz Kerezellec – 5 siècles d’histoire, un chantier de sauvetage-restauration. Maner coz Kerezellec Tréflévénez, 16 septembre 2023, Tréflévénez.

Maner coz Kerezellec – 5 siècles d’histoire, un chantier de sauvetage-restauration. Samedi 16 septembre, 10h00, 14h00 Maner coz Kerezellec Accueil par groupes, pour une visite commentée, gratuite, à 9h, 10h, puis 14h, 15h, 16h et 17h. / Livret historique disponible sur place (20€).

Le vieux manoir de Kerézellec, qui est le berceau familial de la branche Huon de Kerézellec, existe au XVe. Il menace ruine à la fin du XVIe et une campagne de travaux (1610-1630) lui apporte les réparations et modifications jugées nécessaires à cette époque. La chapelle domestique existe déjà et doit aussi être réparée. Le fief de Kerézellec reste dans la famille Huon jusqu’à la fin du XVIIIe, quand par alliance, il passe dans la famille de l’Estang du Rusquec. Après la construction du château de Kerézellec en 1854, le vieux manoir devient une ferme qui cessera ses activités vers les années 2000.

L’ensemble des bâtiments est alors, en état de délabrement avancé et maner coz aurait pû disparaitre définitivement. Un long chantier de sauvegarde-restauration démarre à cette période. Il concerne toute l’enveloppe du vieux manoir (façade en pierre de Logonna, charpente, couverture en ardoises de Sizun, menuiseries, enduits etc. Des pierres armoriées qui ornaient les façades ont été retrouvées et remises en place. La chapelle a retrouvé un toit et une cloche.

Un livret qui relate 5 siècles d’histoire concernant la famille Huon de Kerézellec, mais aussi les branches associées (Huon de Lesguern, Huon de Kerillio), puis présente les phases essentielles du chantier, sera disponible sur place (20€).

A voir également, en lien avec Maner coz Kerézellec, le site de Milinic (ancien étang et moulin de Kerézellec) et l’église Saint Pierre, au bourg de Tréflévénez (cénotaphe, peinture murale, armoiries de la famille Huon).

Maner coz Kerezellec 128 Kerezellec, 29800, Tréflévénez Tréflévénez 29800 Finistère Bretagne 02 29 63 33 63 Le vieux manoir de Kerezellec, berceau de la branche Huon de Kerezellec, menaçait ruine à la fin du XVIe. Il a été remanié au début du XVIIe (campagne de travaux 1610-1630) et il est resté dans la famille Huon jusqu’à la fin du XVIIIe. Il est ensuite passé, par alliance, dans la famille de L’Estang du Rusquec et après la construction du château de Kerezellec en 1854, le vieux manoir est devenu une ferme qui resta en activité jusqu’aux années 2000. La chapelle domestique, qui était en ruine, a été sauvée.

L’intégralité de l’enveloppe du manoir a été restaurée (charpente, toiture avec couverture en ardoise épaisse, menuiseries, façades en pierre de Logonna. Des pierres armoriées qui ornaient les façades, ont été retrouvées et remises en place. Accès VL, avec stationnement possible à proximité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

BLOUIN Jacques Guy