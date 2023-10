La Course des Lionnes Manéglise, 22 octobre 2023, Manéglise.

Manéglise,Seine-Maritime

Dans le cadre d’octobre rose, et pour faire suite au décès de notre amie et collègue conseillère municipale l’an dernier, nous organisons une course/marche 5/10km le dimanche 22 octobre (« la course des lionnes »). Tous les dons seront reversés à la ligue contre le cancer.

Course à 9h30 – 5/10 km.

Marche à 9h45 – 5/10km

Tarifs: adulte 5€ / enfant 2€.

Tous les dons seront reversés à la Ligue Contre le Cancer

Inscription jusqu’au 8 octobre sur njuko.net/course-lionnes-2023/ ou via le QR Code de l’affiche.

Un stand d’information sera tenu sur place par la Ligue contre le Cancer..

2023-10-22 09:30:00 fin : 2023-10-22 . .

Manéglise 76133 Seine-Maritime Normandie



As part of pink October, and to follow up on the death of our friend and fellow councillor last year, we are organizing a 5/10km run/walk on Sunday October 22 (« la course des lionnes »). All donations will go to the League Against Cancer.

Race at 9.30am – 5/10km.

Walk at 9.45am – 5/10km

Price: adult 5? / child 2?.

All donations will be donated to the Ligue Contre le Cancer

Registration until October 8 on njuko.net/course-lionnes-2023/ or via the QR Code on the poster.

An information stand will be set up on site by the Ligue contre le Cancer.

En el marco del octubre rosa, y a raíz de la muerte de nuestro amigo y compañero concejal el año pasado, organizamos una carrera/marcha de 5/10 km el domingo 22 de octubre (« la course des lionnes »). Todas las donaciones se destinarán a la Liga contra el Cáncer.

Carrera a las 9.30 h – 5/10 km.

Caminata a las 9.45 – 5/10km

Precio: adulto 5? / niño 2?

Todas las donaciones se destinarán a la Ligue Contre le Cancer

Inscripciones hasta el 8 de octubre en njuko.net/course-lionnes-2023/ o a través del código QR del cartel.

La Liga contra el Cáncer instalará un puesto de información in situ.

Im Rahmen des Rosa Oktobers und als Reaktion auf den Tod unserer Freundin und Gemeinderatskollegin im letzten Jahr organisieren wir am Sonntag, den 22. Oktober, einen 5/10km-Lauf/Walk (« Löwinnenlauf »). Alle Spenden werden an die Krebsliga weitergeleitet.

Lauf um 9:30 Uhr – 5/10 km.

Laufen um 9:45 Uhr – 5/10km

Preise: Erwachsene 5 ? / Kinder 2 ?

Alle Spenden werden an die Krebsliga gespendet

Anmeldung bis zum 8. Oktober unter njuko.net/course-lionnes-2023/ oder über den QR-Code auf dem Plakat.

Die Krebsliga wird vor Ort einen Informationsstand betreiben.

