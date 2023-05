Fête du village à Manéglise, 1 juillet 2023, Manéglise.

Manéglise,Seine-Maritime

Le samedi 1er juillet 2023 se tiendra la fête du village de Manéglise.

Programme :

14h30 – 17h30 : Kermesse organisée par l’APEM

17h30 – 22h30 : Structures gonflables

19h – 19h30 : Chorale Caux Ré Mi

19h30 – 22h30 : Concert

20h – 22h30 : Repas via commerçants locaux

22h30 : Retraite aux flambeaux.

23h : Feu d’artifice..

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-01 . .

Manéglise 76133 Seine-Maritime Normandie



On Saturday, July 1, 2023, the village festival of Manéglise will be held.

Program :

14h30 – 17h30 : Kermesse organized by the APEM

5:30 pm – 10:30 pm : Inflatable structures

7pm – 7:30pm : Caux Ré Mi choir

7:30 pm – 10:30 pm : Concert

20h – 22h30 : Meal via local merchants

10:30 pm : Torchlight procession.

23h : Fireworks.

El sábado 1 de julio de 2023 se celebrará la fiesta mayor de Manéglise.

Programa :

14.30 – 17.30 h: Feria organizada por la APEM

17.30 h – 22.30 h: estructuras hinchables

19.00 – 19.30 h: Coro Caux Ré Mi

19.30 h – 22.30 h: Concierto

20.00 h – 22.30 h: Comida a cargo de los comerciantes locales

22.30 h: Procesión de antorchas.

23.00 h: Fuegos artificiales.

Am Samstag, den 1. Juli 2023, findet das Dorffest in Manéglise statt.

Programm :

14:30 – 17:30 Uhr: Kirmes, organisiert von der APEM

17.30 – 22.30 Uhr: Aufblasbare Hüpfburgen

19.00 – 19.30 Uhr: Chor Caux Ré Mi

19.30 – 22.30 Uhr: Konzert

20h – 22h30 : Essen über lokale Händler

22.30 Uhr: Fackelzug.

23 Uhr: Feuerwerk.

Mise à jour le 2023-05-23 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité