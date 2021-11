Nantes Place Graslin Loire-Atlantique, Nantes Manège sapin de Noël Place Graslin Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Manège sapin de Noël Place Graslin, 25 décembre 2021, Nantes. 2021-12-25 Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 14h30 à 20hMercredi, Samedi et Dimanche de 10h30 à 20h

Horaire : 10:30 20:00

Gratuit : non 4 € la place / 10 € les 3 places / 20 € les 7 places Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 14h30 à 20hMercredi, Samedi et Dimanche de 10h30 à 20h L’attraction de 14 m de haut est de retour place Graslin. Du 27 novembre 2021 au 2 janvier 2022, embarquez dans ses huit nacelles en forme de boules de Noël pour un tour plein de magie. Père Noël, lutins, casse-noisettes… De nouveaux décors complètent le tableau enchanteur. Place Graslin adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville

