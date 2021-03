Issy-les-Moulineaux Sainte Lucie Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Manège Sainte-Lucie Sainte Lucie Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Manège Sainte-Lucie Sainte Lucie, 13 mars 2021-13 mars 2021, Issy-les-Moulineaux. Manège Sainte-Lucie

du samedi 13 mars au dimanche 25 avril à Sainte Lucie

Allée Sainte Lucie, un manège pour enfants âgés de 2 ans à 8 ans sera présent du samedi 13 mars jusqu’au dimanche 25 avril 2021 tous les jours de 16h à 18h sauf les mercredis 15h-18h, samedis et dimanches (11h-18h).

Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires Un manège pour enfants âgés de 2 à 8 ans. Sainte Lucie Allée Saint Lucie 92130 Issy les Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-13T11:00:00 2021-03-13T18:00:00;2021-03-14T11:00:00 2021-03-14T18:00:00;2021-03-15T16:00:00 2021-03-15T18:00:00;2021-03-16T16:00:00 2021-03-16T18:00:00;2021-03-17T15:00:00 2021-03-17T18:00:00;2021-03-18T16:00:00 2021-03-18T18:00:00;2021-03-19T16:00:00 2021-03-19T18:00:00;2021-03-20T11:00:00 2021-03-20T18:00:00;2021-03-21T11:00:00 2021-03-21T18:00:00;2021-03-22T16:00:00 2021-03-22T18:00:00;2021-03-23T16:00:00 2021-03-23T18:00:00;2021-03-24T15:00:00 2021-03-24T18:00:00;2021-03-25T16:00:00 2021-03-25T18:00:00;2021-03-26T16:00:00 2021-03-26T18:00:00;2021-03-27T11:00:00 2021-03-27T18:00:00;2021-03-28T11:00:00 2021-03-28T18:00:00;2021-03-29T16:00:00 2021-03-29T18:00:00;2021-03-30T16:00:00 2021-03-30T18:00:00;2021-03-31T15:00:00 2021-03-31T18:00:00;2021-04-01T16:00:00 2021-04-01T18:00:00;2021-04-02T16:00:00 2021-04-02T18:00:00;2021-04-03T11:00:00 2021-04-03T18:00:00;2021-04-04T11:00:00 2021-04-04T18:00:00;2021-04-05T16:00:00 2021-04-05T18:00:00;2021-04-06T16:00:00 2021-04-06T18:00:00;2021-04-07T15:00:00 2021-04-07T18:00:00;2021-04-08T16:00:00 2021-04-08T18:00:00;2021-04-09T16:00:00 2021-04-09T18:00:00;2021-04-10T11:00:00 2021-04-10T18:00:00;2021-04-11T11:00:00 2021-04-11T18:00:00;2021-04-12T16:00:00 2021-04-12T18:00:00;2021-04-13T16:00:00 2021-04-13T18:00:00;2021-04-14T15:00:00 2021-04-14T18:00:00;2021-04-15T16:00:00 2021-04-15T18:00:00;2021-04-16T16:00:00 2021-04-16T18:00:00;2021-04-17T11:00:00 2021-04-17T18:00:00;2021-04-18T11:00:00 2021-04-18T18:00:00;2021-04-19T16:00:00 2021-04-19T18:00:00;2021-04-20T16:00:00 2021-04-20T18:00:00;2021-04-21T15:00:00 2021-04-21T18:00:00;2021-04-22T16:00:00 2021-04-22T18:00:00;2021-04-23T16:00:00 2021-04-23T18:00:00;2021-04-24T11:00:00 2021-04-24T18:00:00;2021-04-25T11:00:00 2021-04-25T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Sainte Lucie Adresse Allée Saint Lucie 92130 Issy les Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux