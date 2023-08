Autour du Manège Royal : le passé militaire d’un quartier de la ville Manège Royal Saint-Germain-en-Laye, 14 octobre 2023, Saint-Germain-en-Laye.

En 1815, deux compagnies de cavalerie, de Gramont et de Luxembourg, sont cantonnées à Saint-Germain-en-Laye. La décision est prise de les loger au centre-ville, ce qui ne sera pas sans poser de nombreux problèmes. Aujourd’hui rendu aux habitants, le quartier autour de la place Royale garde les traces de sa glorieuse histoire militaire.

Par Alexandra Zvereva, directrice du musée

Départ et arrivée au Manège Royal

Manège Royal 26 avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France Cet édifice a été construit à l'époque glorieuse de Louis XVIII et servait de lieu d'instruction à sa compagnie des Gardes du Corps à partir de 1816.

Ce bâtiment est remarquable par sa magnifique charpente en bois en forme de coque de bateau inversée, et son pignon. Sa façade extérieure est caractérisée par son entrée surmontée d’un cartouche aux armes de Louis XVIII.

Il fut la propriété de l’Armée jusqu’à la fin des années 1990, avant qu’elle ne soit transférée à la Ville de Saint-Germain pour une durée de 99 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T15:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:30:00+02:00

193. cp 11eme cuirassier