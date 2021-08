Issy-les-Moulineaux Place du Belvédère - le Fort Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Manège pour enfants Place du Belvédère – le Fort Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Manège pour enfants Place du Belvédère – le Fort, 7 septembre 2021, Issy-les-Moulineaux. Manège pour enfants

du mardi 7 septembre au dimanche 3 octobre à Place du Belvédère – le Fort

Un manège pour enfants s’installe à partir du mardi 7 septembre au Fort – Place du Belvédère. Du mardi 7 septembre jusqu’au dimanche 3 octobre N’hésitez pas à profiter de cette animation ouverte tous les jours de 16h à 19h30 sauf les mercredis, samedis et dimanches (10h30-13h et 15h-19h30) Au Fort Place du Belvédère – le Fort Place du Belvédère 92130 Issy les Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-07T16:00:00 2021-09-07T19:30:00;2021-09-08T10:30:00 2021-09-08T13:00:00;2021-09-08T15:00:00 2021-09-08T19:30:00;2021-09-09T16:00:00 2021-09-09T19:30:00;2021-09-10T16:00:00 2021-09-10T19:30:00;2021-09-11T10:30:00 2021-09-11T13:00:00;2021-09-11T15:00:00 2021-09-11T19:30:00;2021-09-12T10:30:00 2021-09-12T13:00:00;2021-09-12T15:00:00 2021-09-12T19:30:00;2021-09-13T16:00:00 2021-09-13T19:30:00;2021-09-14T16:00:00 2021-09-14T19:30:00;2021-09-15T10:30:00 2021-09-15T13:00:00;2021-09-15T15:00:00 2021-09-15T19:30:00;2021-09-16T16:00:00 2021-09-16T19:30:00;2021-09-17T16:00:00 2021-09-17T19:30:00;2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T19:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T19:30:00;2021-09-20T16:00:00 2021-09-20T19:30:00;2021-09-21T16:00:00 2021-09-21T19:30:00;2021-09-22T10:30:00 2021-09-22T13:00:00;2021-09-22T15:00:00 2021-09-22T19:30:00;2021-09-23T16:00:00 2021-09-23T19:30:00;2021-09-24T16:00:00 2021-09-24T19:30:00;2021-09-25T10:30:00 2021-09-25T13:00:00;2021-09-25T15:00:00 2021-09-25T19:30:00;2021-09-26T10:30:00 2021-09-26T13:00:00;2021-09-26T15:00:00 2021-09-26T19:30:00;2021-09-27T16:00:00 2021-09-27T19:30:00;2021-09-28T16:00:00 2021-09-28T19:30:00;2021-09-29T10:30:00 2021-09-29T13:00:00;2021-09-29T15:00:00 2021-09-29T19:30:00;2021-09-30T16:00:00 2021-09-30T19:30:00;2021-10-01T16:00:00 2021-10-01T19:30:00;2021-10-02T10:30:00 2021-10-02T13:00:00;2021-10-02T15:00:00 2021-10-02T19:30:00;2021-10-03T10:30:00 2021-10-03T13:00:00;2021-10-03T15:00:00 2021-10-03T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Place du Belvédère - le Fort Adresse Place du Belvédère 92130 Issy les Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Place du Belvédère - le Fort Issy-les-Moulineaux