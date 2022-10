Renaissance – Concert symphonique 2023 Manège Ordener Senlis Catégories d’évènement: Oise

Prévente en ligne 15€, billetterie sur place 20€

L’Oiseau Lyre retrouve la scène et réunit choristes et orchestre sur scène pour un programme spectaculaire et diversifié pour tous les publics. Manège Ordener 6-8 rue des Jardiniers 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Pour ce spectacle, l’Oiseau Lyre de Senlis (60) s’associe à la chorale mixte de St Gratien (95), à la chorale FaSiLa Chanter de Nogent sur Oise et retrouve son orchestre symphonique éphémère tous placés sous la direction de Sébastien Vauclin PROGRAMME Ouverture extraite de la musique pour les feux d’artifices royaux, composée par George Frideric Handel Beatus Vir RV598, Ostro picta, armata Spina RV642 , Gloria RV589 composés par Antonio Vivaldi Opera (Maria & Draco), Opening Theme (Bombing Mission), One Winged Angel, Liberi Fatali extraits des BO des jeux vidéo Final Fantasy VI, VII et VIII, composée par Nobuo Uematsu Duel of the Fates, extrait de la BO du film Star Wars, Episode I, composée par John Williams Danses Polovtsiennes, extraites de l’opéra Prince Igor, composé par Alexandre Borodine DISTRIBUTION Géraldine Casey, Soprano Virginie Fouque, Mezzo-Soprano Matthieu Cabanès, Ténor Chœur l’Oiseau Lyre de Senlis, Chorale Mixte de St Gratien, chorale FaSiLa Chanter de Nogent sur Oise Orchestre Ephémère Sébastien Vauclin, direction Ouverture des portes dès 19h, durée du concert 2h, comprenant un entracte de 15 minutes.

