Fête de la science Manège Ordener, 13 octobre 2022, Senlis.

Fête de la science 13 – 16 octobre Manège Ordener

Gratuit mais réservation nécessaire pour le séminaire du 13 Octobre. Les journées biodiversité sont en accès libre.

Fête de la science: séminaire entomologique et journées biodiversité (stands, ateliers, expositions, …) gratuit et accessible à tous (petits et grands)

Manège Ordener 6-8 rue des Jardiniers 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

La fête de la science est organisée par le CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) des Pays de l’Oise et la ville de Senlis.

Cet événement annuel regroupe des expositions, des ateliers, des stands et un séminaire sur la biodiversité.

Jeudi 13 Octobre:

6ème Séminaire Biodiversité Entomologique de l’Oise: (Araignée et compagnie, abeilles de l’Oise, bio-indicateurs en milieux naturels, suivis de la biodiversité des milieux naturels, entomoculture et biodiversité entomologique sur Internet.

Samedi 15 et Dimanche 16 Octobre:

Les « Journées biodiversité de l’Oise »: expositions, stands, ateliers sur la nature, outils pédagogiques sur le biomométisme et la biodiversité, et rencontres scientifiques

Lundi 17 Octobre:

Animations et parcours pédagogiques pour les scolaires



