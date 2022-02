Manège Magique – Compagnie Royal de Luxe Aix-en-Provence, 26 mars 2022, Aix-en-Provence.

Manège Magique – Compagnie Royal de Luxe Aix-en-Provence

2022-03-26 – 2022-04-24

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

3 10 Le Manège Magique a été imaginé par Jean- Luc Courcoult, Directeur de la compagnie de théâtre de rue Royal de Luxe et a été réalisé par François Delarozière, Directeur artistique et créateur des Machines de l’ile de Nantes, d’après l’iconographie de Philippe Chabry dit Pheraille. Philippe Chabry est illustrateur et metteur en scène pour le théâtre de rue.

Membre actif de la compagnie du Royal de Luxe, il développe son univers graphique à travers des créations monumentales dont les sources d’inspiration trouvent souvent leurs origines dans le monde du 9e Art.



Un manège pas comme les autres dans lequel on trouve une sauterelle géante, une chenille velue, une fusée qui monte à 5 mètres en traversant le toit du carrousel, un vieux paquebot qui fume, un dinosaure (sculpté à la main) qui crache des flammes, une montgolfière qui sort de l’enceinte du manège, un ptérodactyle, une contrebasse avec de vraies cordes et un archet, un sous-marin, un avion à hélice, un escargot, une pieuvre dont les huit tentacules, en bois sculpté, sont articulées, des fusées bombes et une sauterelle géante.



Un manège extraordinaire pour enchanter les petits et hypnotiser les grands enfants.

Un drôle d’engin s’installe en centre-ville d’Aix-en- Provence. Le Manège Magique est un carrousel insolite, une oeuvre d’art unique qui invite au voyage à travers le temps. Une sorte d’inventaire poétique qui nous embarque dans un monde fantastique.

Aix-en-Provence

