Du 29 octobre au 3 novembre, le manège Les Vélos Volants s’installe sur le Parvis de l’Hôtel de Ville pour émerveiller petit·e·s et grand·e·s. Une expérience à vivre dès 3 ans, pendant les vacances de la Toussaint !

Samedi 30 octobre 14h – 18h : atelier de rue autoréparation de vélos sur le Parvis de l’Hôtel de Ville. C’est l’occasion idéale pour remettre en selle votre vélo sur les conseils de notre équipe et découvrir le coeur de métier des ateliers participatifs et solidaires. Vous trouverez sur place des chambres à airs, des patins de freins, des câbles et gaines de dérailleur et freins ainsi que tous les outils nécessaires à ces petites réparations.





La folle histoire d’une attraction sans précédent

Attraction visuelle et ludique pour tous les âges, ce manège est une création foraine originale et contemporaine de type chaises volantes dont l’animation est assurée par 6 personnes. C’est une commande du RéPAR, le Réseau parisien des ateliers vélo participatifs et solidaires, à quatre artistes et constructrices de la Briche Foraine (dont les ateliers se trouvent à Saint-Denis, dans le 93). Ces derniers ont imaginé, conçu et construit ce manège joyeux et coloré dans un esprit situé quelque part entre un épisode des fous du volant sans gaz d’échappement, une course pour-de-rire cosmopolite et un émerveillement tout enfantin pour ce qui tourne, rend léger et fait rêver.

Cette attraction unique en son genre, à rotation humaine, vise à mettre en lumière la créativité qui peut découler de la démarche de réemploi solidaire propre à la “culture vélo” que nos ateliers font vivre au quotidien. Le tour des uns ne saurait commencer sans la participation des autres.

Sans motorisation, il est actionné manuellement à l’aide d’un grand volant central. Six chaises sont équipées de guidons et autres accessoires spécifiques.

LA COURSE QUI DÉRAILLE

Chaque participant·e, en montant sur une chaise, devient un·e des six personnages mis en scène sur l’affiche du manège (à découvrir in situ). En début de course, il·elle possède trois balles de couleur qu’il tentera de faire rentrer dans un panier lorsque le manège sera bien lancé et que les chaises auront pris de la vitesse. Les sonnettes carillonnent, les animatrices et tourneurs encouragent les cyclistes volants et motivent le public.

Si vainqueur il y a, ce sera l’occasion d’une photo de groupe souvenir avec l’équipe du manège, les autres participant·es et un petit trophée.

Au départ de la course : Mira BURETTA – Aicha CARBONE – Hard SPENCER – Ciber JASON – Clotilde MOULINET – Mimo FiIFRELINI

