Manège • Julie Gouju Atelier de Paris Paris, jeudi 14 mars 2024.

Le jeudi 14 mars 2024

de 20h00 à 20h45

.Tout public. A partir de 13 ans. payant

Tarif unique : 10€

Pass PULSE : 2 personnes = 20€, place supplémentaire à 5€

Spectacle présenté dans le cadre du festival PULSE.

À partir de 13 ans.

Avec la projection du film Danser Brut de Julie Gouju, le 14 mars à 19h, durée 30 min (gratuit)

Tout démarre par un cri qui monte de l’intérieur du corps ; le cri de la vie qui émane d’un corps en perpétuel changement. Par un mouvement en ébullition, Julie Gouju nous fait ressentir l’extase de l’adolescence, cette période vertigineuse qui nous jette dans un monde déstabilisant parfois, cruel presque, nouveau tous les jours.

À la fois grotesque et amusante, Julie fait naître cette force capricieuse qui envahit l’esprit. Sa danse singulière incarne la mutation de l’adolescence et rend palpable la parole de celles et ceux qui se sont livrés à elle. Du corps de Julie va surgir une frise d’émotions fortes. De séquence en séquence, ce sont ses propres souvenirs qui vont guider ses mouvements à travers des sensations qui étonnent, revigorent, libèrent.

Un aller-retour permanent dans la rencontre avec l’autre, dans la découverte et la mutation du corps. La quête de soi.

-Karyn Bauer

Atelier de Paris 2 route du Champ de Manoeuvre 75012 Paris

Contact : https://www.atelierdeparis.org/a-l-affiche/julie-gouju/ https://billetterie-atelierdeparis.mapado.com/event/302942-manege-de-julie-gouju

