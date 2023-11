Goûter conté Manège en Ville, Rue Julienne-Piachaud 4, 1204 Genève Genève, 11 novembre 2023, Genève.

Goûter conté Samedi 11 novembre, 16h00 Manège en Ville, Rue Julienne-Piachaud 4, 1204 Genève Entrée libre

Un après-midi de contes, d’histoires, de musique pour se raconter l’amour et le mal-amour.

Parlez-moi d’amour

Création originale de la compagnie des PAS

Parler d’amour dans cette société où nous sommes de plus en plus solitaires,

Dans nos carcans, enfermés, peureux de sortir ; se confronter aux autres nous paraît essentiel.

Se retrouver entre humains, se regarder dans les yeux, parler de vie relationnelle, affective et

sexuelle, décrocher la lune ensemble

Un goûter sera offert

Manège en Ville, Rue Julienne-Piachaud 4, 1204 Genève Rue Julienne-Piachaud 4 Genève 1204 Cité Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T16:00:00+01:00 – 2023-11-11T18:00:00+01:00

conte Goûter

Goûter conté, samedi 11 novembre 16h-18h