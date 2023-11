Concert de Noël Manège des casernes – Place Joffre Libourne, 15 décembre 2023, Libourne.

Après un concert de musique contemporaine donné en mai dernier en compagnie de Nadine Gabard, autour du thème de l’eau, l’Ensemble Choral de Libourne fidèle à ses programmes variés et éclectiques, propose un concert de musiques de Noël le vendredi 15 décembre, à 20h30 à la caserne Lamarque, accompagné cette fois par l’orchestre d’Harmonie de Libourne

Le répertoire de Noël est très varié, des musiques populaires, de la musique baroque ou de la chanson américaine. Nous présenterons un avant-goût de notre prochain concert autour de Marc-Antoine Charpentier musicien baroque français avec un magnificat. Au programme des standards américains comme « White Christmas » ou « Oh Happy Day » aussi des mélodies du monde en espagnol, béarnais…

Ce concert est partagé avec l’Harmonie de Libourne dirigée par Pierre Guiet. Les instrumentistes joueront aussi leur répertoire et les deux formations conclueront le concert avec un répertoire commun.

Laissez-vous emporter par la magie des grelots et comme dit une de nos chansons : « Noël c’est une mélodie qui vient semer dans tous les cœurs le bonheur… ».

Entrée : libre participation

