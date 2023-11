Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées Manège des casernes Libourne, 21 novembre 2023, Libourne.

Semaine Européenne pour l'Emploi des Personnes Handicapées Mardi 21 novembre

Dans le cadre de la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées (du 20 au 26 nov), le Point Relais de la Mission Locale, l’Espace Régional d’Information de Proximité, le PLIE, Pôle emploi, Cap emploi, l’APEI et l’ADAPEI se mobilisent et proposent une journée phare le Mardi 21 novembre 2023.

Salle du Mess – ESOG (Caserne Lamarque), 15 place Joffre à Libourne (Accueil du public de 10h à 12h30 et 14h à 16h)

• 10h à 12h30

– rencontre des partenaires et entreprises – Cumul de tampons sur le livret d’accueil – prix à gagner !

– Job dating sans CV

• 14h à 16h : temps d’échanges avec des professionnels autour de l’emploi et du handicap

Des visites d’entreprises sont également programmées sur la semaine ; éléments d’information dans le Programme libournais en pièce jointe.

Renseignements auprès de la Mission Locale du Libournais – Coralie Belloc au 07 49 17 58 28 jusqu’au 12/11 et Gervaise Coumette au 06 38 36 65 66 à partir du 13/11.

Manège des casernes Place Joffre – Libourne

