Rencontre avec un artiste équestre Manège de l’Orangerie Arnac-Pompadour, 1 juillet 2023, Arnac-Pompadour.

Arnac-Pompadour,Corrèze

Rencontrez un(e) artiste équestre en résidence à Pompadour. Devenez privilégiés, en découvrant l’envers du décors.

Accompagné de sa monture, un artiste vous présente sa méthode de travail et répond à toutes vos questions.

Cette année, retrouvez sur le site du Haras National la compagnie Hasta Luego..

2023-07-01 fin : 2023-07-01 17:00:00. .

Manège de l’Orangerie

Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Meet our equestrian artists !! They will explain you how they train their horses.

Explains in french.

Conozca a un artista ecuestre residente en Pompadour. Conviértase en un privilegiado, descubriendo los bastidores.

Acompañado de su caballo, un artista le presentará su método de trabajo y responderá a todas sus preguntas.

Este año, la compañía Hasta Luego estará en el recinto de la Yeguada Nacional.

Treffen Sie eine(n) Pferdekünstler(in), der/die in Pompadour wohnt. Werden Sie zu einem Privilegierten, indem Sie einen Blick hinter die Kulissen werfen.

In Begleitung seines Pferdes stellt Ihnen ein Künstler seine Arbeitsmethode vor und beantwortet alle Ihre Fragen.

Dieses Jahr finden Sie auf dem Gelände des Haras National die Kompanie Hasta Luego.

Mise à jour le 2023-07-03 par Office de Tourisme Terres de Corrèze