Manège Belle-époque, 3 décembre 2022



2022-12-03 – 2022-12-09 Vous voulez offrir à votre ou vos enfant(s) une surprise originale et gratuite, rendez-vous sur la place de la Mairie de Bischwiller pour faire découvrir à votre ou vos petite(s) tête(s) blonde(s) le magnifique manège Belle-époque.

Un manège d’antan avec ses sièges suspendus qui emmèneront les passagers dans un mouvement circulaire légèrement aérien. De quoi s’envoler et savourer le sentiment de liberté dans les airs.

Attention : réservé aux enfants de 3 à 12 ans inclus. Faites profiter à vos enfants d’un envol toute en légèreté avec ce magnifique manège suspendu Belle-Epoque. dernière mise à jour : 2022-10-27 par

