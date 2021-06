Vannes Musée d'histoire et d'archéologie,Château Gaillard Morbihan, Vannes Mané Vechen, un art de vivre à la romaine Musée d’histoire et d’archéologie,Château Gaillard Vannes Catégories d’évènement: Morbihan

Exposition, Mané Vechen, un art de vivre à la romaine —————————————————– Plongez dans l’histoire d’une villa antique construite sur les bords de la ria d’Etel, il y a plus de 1800 ans. La scénographie vous permettra de vous immerger dans la beauté des décors et la vie quotidienne d’un dignitaire Vénète vivant à la romaine. Exposition réalisée en collaboration avec le Service régional de l’archéologie, l’institut national de recherches archéologiques préventives et le Port-musée de Douarnenez. [Musée d’histoire et d’archéologie, Château Gaillard](https://www.mairie-vannes.fr/vannesloisirs/musees/musee-dhistoire-et-darcheologie/)

Entré libre

Plongez dans l'histoire d'une villa antique construite sur les bords de la ria d'Etel, il y a plus de 1800 ans.

2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T23:55:00

