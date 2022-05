Mané Vechen, un art de vivre à la romaine Musée d’histoire et d’archéologie, Château Gaillard, 14 mai 2022 20:00, Vannes.

Nuit des musées Mané Vechen, un art de vivre à la romaine Musée d’histoire et d’archéologie, Château Gaillard Samedi 14 mai, 20h00 Entrée libre

Plongez dans l’histoire d’une villa antique construite sur les bords de la ria d’Étel, il y a plus de 1800 ans. La scénographie vous permettra de vous immerger dans la beauté des décors et la vie quotidienne d’un dignitaire Vénète vivant à la romaine. Exposition réalisée en collaboration avec le Service régional de l’archéologie, l’institut national de recherches archéologiques préventives et le Port-musée de Douarnenez.

Construit au début du XVe siècle, Château Gaillard, témoin rare de l’architecture civile médiévale, conserve son agencement d’origine. Tour à tour Hôtel particulier, auditoire du parlement de Bretagne, siège de la Société Polymathique du Morbihan, Château Gaillard accueille aujourd’hui les collections d’histoire et d’archéologie du Musée de Vannes et bien d’autres richesses encore …

Free entry Saturday 14 May, 20:00

Built at the beginning of the 15th century, Château Gaillard, rare witness of medieval civil architecture, retains its original layout. The Château Gaillard is now home to the history and archaeology collections of the Musée de Vannes and many other treasures.The Château Gaillard is a private mansion, the auditorium of the Parliament of Brittany, the headquarters of the Société Polymathique du Morbihan.

Sumérgete en la historia de una antigua villa construida a orillas de la ría de Étel, hace más de 1800 años. La escenografía le permitirá sumergirse en la belleza de los decorados y la vida cotidiana de un dignatario Véneta que vive a la romana. Exposición realizada en colaboración con el Servicio Regional de Arqueología, el Instituto Nacional de Investigaciones Arqueológicas Preventivas y el Port-Musée de Douarnenez.

Entrada libre Sábado 14 mayo, 20:00

Rue Noé 56000 Vannes 56000 Vannes Bretagne