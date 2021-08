Vannes Château Gaillard - Musée d'histoire et d'archéologie Morbihan, Vannes Mané Vechen, un art de vivre à la romaine Château Gaillard – Musée d’histoire et d’archéologie Vannes Catégories d’évènement: Morbihan

**Exposition : Mané Vechen, un art de vivre à la romaine.** Cette exposition relate la passionnante histoire d’une riche villa maritime érigée par un marchand ou un dignitaire vénète gallo-romain, à la fin du IIe siècle ou au tout début du IIIe siècle de notre ère. La scénographie vous permettra de vous immerger dans la beauté des décors et la vie quotidienne d’un dignitaire Vénète vivant à la romaine. Exposition réalisée en collaboration avec le Service Régional de l’Archéologie, l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives et le Port-musée de Douarnenez.

Entrée libre

Découvrez les collections du Paléolithique à l'époque gallo-romaine du musée.

