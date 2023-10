Le Mois du Doc à Salagon Mane, 5 novembre 2023, Mane.

Mane,Alpes-de-Haute-Provence

La médiathèque départementale s’associe à Salagon, pour vous proposer la diffusion d’un film documentaire dans le cadre du MOIS DU DOC..

2023-11-05 15:00:00 fin : 2023-11-05 18:00:00. .

Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur



The departmental media library joins Salagon in offering you the screening of a documentary film as part of the MOIS DU DOC.

La mediateca del departamento se une a Salagon para ofrecerle la proyección de un documental en el marco del MOIS DU DOC.

Die Mediathek des Departements arbeitet mit Salagon zusammen, um Ihnen im Rahmen des MOIS DU DOC die Ausstrahlung eines Dokumentarfilms anzubieten.

