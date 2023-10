Fête de la science à Salagon Mane, 7 octobre 2023, Mane.

Mane,Alpes-de-Haute-Provence

Salagon vous ouvre ses portes pour la nouvelle édition de la fête de la Science..

2023-10-07 10:00:00 fin : 2023-10-08 18:00:00. .

Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur



Salagon opens its doors for the new edition of the Science Festival.

Salagon le abre sus puertas para la Fiesta de la Ciencia de este año.

Salagon öffnet seine Türen für die neue Ausgabe des Wissenschaftsfestes.

Mise à jour le 2023-10-03 par Département des Alpes-de-Haute-Provence