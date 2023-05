Visite – De la Via Domitia à la ligne à grande vitesse Chemin de Jonquières, Mas Larrier, 12 septembre 2023, .

Fin 2019, la gare TGV Nîmes-Pont-du-Gard accueillait ses premiers voyageurs ! Au cœur d’un espace boisé, le choix des formes et des matériaux s’inscrit dans une démarche durable..

2023-09-12 à 10:30:00 ; fin : 2023-09-12 . EUR.

Chemin de Jonquières, Mas Larrier Rendez-vous sur le parvis de la Gare de Nîmes-Pont du Gard, muni de votre e-billet.

Manduel 30129 Gard Occitanie



At the end of 2019, the Nîmes-Pont-du-Gard TGV station will welcome its first passengers! In the heart of a wooded area, the choice of shapes and materials is part of a sustainable approach.

A finales de 2019, la estación de TGV de Nîmes-Pont-du-Gard recibirá a sus primeros pasajeros En el corazón de una zona boscosa, la elección de las formas y los materiales forma parte de un enfoque sostenible.

Ende 2019 wird der TGV-Bahnhof Nîmes-Pont-du-Gard seine ersten Reisenden empfangen! Inmitten eines bewaldeten Gebiets wurde bei der Wahl der Formen und Materialien ein nachhaltiger Ansatz verfolgt.

Mise à jour le 2023-03-20 par SPL Agate – Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes