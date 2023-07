ÉCOLE DE LA NATURE : JOURNÉE PONEY, PIQUE NIQUE ET ATELIER NATURE Mandray, 12 juillet 2023, Mandray.

Mandray,Vosges

École de la nature réservé aux enfants de 6 à 11 ans.

Matin accueil et poney (brosse ton poney, mise en selle, jeux, petite balade) encadré par une guide de tourisme équestre puis pique nique espace feu de camp préparé par mes soins et atelier nature (fabrication d un herbier et chasse au trésor).

Petit goûter avant de repartir.

Débutant accepté, places limitées (6 enfants maximum).

Matériel nécessaire : jogging/legging pour le poney (pas de short), chaussures de marche ou baskets de sport (obligatoire), un petit sac à dos avec un en-cas, une gourde, casquette, solaire ou k-way selon météo (si celle ci est trop mauvaise la séance sera annulée).. Enfants

Mercredi 09:00:00 fin : . 20 EUR.

Mandray 88650 Vosges Grand Est



Nature school for children aged 6 to 11.

Morning welcome and pony ride (brush your pony, saddle up, games, short ride) supervised by an equestrian tourism guide, followed by a campfire picnic prepared by myself and a nature workshop (herbarium-making and treasure hunt).

Small snack before leaving.

Beginners welcome, places limited (6 children maximum).

Equipment required: jogging/legging for the pony (no shorts), walking shoes or sneakers (compulsory), small rucksack with snack, water bottle, cap, sunglasses or k-way depending on the weather (if the weather is too bad, the session will be cancelled).

Escuela de naturaleza para niños de 6 a 11 años.

Bienvenida por la mañana y paseo en poni (cepillar el poni, ensillar, juegos, paseo corto) supervisado por un guía de turismo ecuestre, seguido de un picnic en la zona de hogueras preparado por mí y un taller de naturaleza (fabricación de herbarios y búsqueda del tesoro).

Un ligero tentempié antes de partir.

Se admiten principiantes, plazas limitadas (6 niños máximo).

Equipo necesario: jogging/pantalón corto para el poni (no se permiten pantalones cortos), calzado de senderismo o deportivas (obligatorio), mochila pequeña con un tentempié, botella de agua, gorra, gafas de sol o k-way en función del tiempo (si hace demasiado mal tiempo se cancelará la sesión).

Naturschule für Kinder von 6 bis 11 Jahren.

Morgens Begrüßung und Ponyreiten (Pony striegeln, satteln, Spiele, kleiner Spaziergang) unter Anleitung einer Reitführerin, dann Picknick am Lagerfeuer, das ich selbst vorbereitet habe, und Naturworkshop (Herstellung eines Herbariums und Schatzsuche).

Kleiner Snack vor der Abreise.

Anfänger akzeptiert, begrenzte Plätze (maximal 6 Kinder).

Benötigtes Material: Jogginganzug/Leggings für das Pony (keine Shorts), Wanderschuhe oder Sportschuhe (obligatorisch), kleiner Rucksack mit Snacks, Trinkflasche, Mütze, Sonnencreme oder K-way je nach Wetter (wenn das Wetter zu schlecht ist, wird die Sitzung abgesagt).

Mise à jour le 2023-06-29 par OT SAINT DIE DES VOSGES