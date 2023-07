SÉJOUR ADOS : BIVOUAC ET ÉQUITATION Mandray, 15 août 2023, Mandray.

Mandray,Vosges

Tu veux découvrir l’équitation en pleine nature, le bivouac entre ados, on te propose une balade au crépuscule, une arrivée au lieu de bivouac, montage du camp pour la nuit (tentes/hamacs ou tipi) selon la météo encadré par une guide de tourisme équestre et moi même.

Repas produits du terroir et jeux extérieurs préparés par nos soins.

Retour à cheval le lendemain.

Maximum 8 places, de 12 à 17 ans.

Prérequis: débutant accepté mais ne pas avoir peur des chevaux ni de dormir en pleine nature.

Matériel obligatoire: vêtements adéquats à l’équitation type legging/jogging, chaussures de marche, un sac à dos pour y mettre tes affaires de couchage/soir, un sac de couchage, vêtements chauds et confortable pour le soir, une gourde, petite trousse de toilette.. Enfants

Mardi 2023-08-15 16:30:00 fin : 2023-08-15 23:59:00. EUR.

Mandray 88650 Vosges Grand Est



If you’d like to discover horseback riding in the great outdoors, or bivouac among teenagers, we suggest a ride at dusk, arriving at the bivouac site, and setting up camp for the night (tents/hammocks or tepees) depending on the weather, supervised by an equestrian tourism guide and myself.

Meal of local produce and outdoor games prepared by us.

Return on horseback the next day.

Maximum 8 places, from 12 to 17 years old.

Prerequisites: beginners accepted, but don’t be afraid of horses or sleeping in the wild.

Equipment required: clothing suitable for riding, such as leggings/jogging pants, walking shoes, a rucksack for your sleeping gear, a sleeping bag, warm, comfortable clothes for the evening, water bottle, small toilet bag.

Si quieres descubrir la equitación en plena naturaleza, o vivaquear con otros adolescentes, te proponemos un paseo al atardecer, llegar al lugar del vivaque, montar el campamento para pasar la noche (tiendas/hamacas o tipis) en función del tiempo, supervisados por un guía de turismo ecuestre y por mí mismo.

Comida a base de productos locales y juegos al aire libre preparados por nosotros.

Regreso a caballo al día siguiente.

Máximo 8 plazas, de 12 a 17 años.

Requisitos previos: se aceptan principiantes, pero no hay que tener miedo a los caballos ni a dormir al aire libre.

Equipo necesario: ropa adecuada para montar a caballo, como mallas/jogging, calzado de paseo, una mochila para el saco de dormir/equipo de noche, un saco de dormir, ropa de abrigo y cómoda para la noche, una botella de agua y un pequeño neceser.

Du möchtest das Reiten in der freien Natur und das Biwakieren unter Teenagern entdecken? Wir schlagen dir einen Ausritt in der Abenddämmerung vor, eine Ankunft am Biwakplatz, das Aufschlagen des Nachtlagers (Zelte/Hamacs oder Tipis) je nach Wetterlage, betreut von einer Reittourismusführerin und mir selbst.

Mahlzeiten aus regionalen Produkten und Spiele im Freien, die von uns vorbereitet werden.

Rückkehr zu Pferd am nächsten Tag.

Maximal 8 Plätze, von 12 bis 17 Jahren.

Voraussetzungen: Anfänger akzeptiert, aber keine Angst vor Pferden oder dem Schlafen in der freien Natur.

Obligatorische Ausrüstung: Zum Reiten geeignete Kleidung wie Leggings/Jogging, Wanderschuhe, ein Rucksack, in dem du deine Schlaf-/Abendsachen verstauen kannst, ein Schlafsack, warme und bequeme Kleidung für den Abend, eine Trinkflasche, ein kleiner Kulturbeutel.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT SAINT DIE DES VOSGES