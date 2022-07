MANDOLINES DE L’ORB – MERCREDIS DE L’ÉTÉ À SAINT JACQUES

MANDOLINES DE L’ORB – MERCREDIS DE L’ÉTÉ À SAINT JACQUES, 17 août 2022, . MANDOLINES DE L’ORB – MERCREDIS DE L’ÉTÉ À SAINT JACQUES



2022-08-17 18:00:00 – 2022-08-17 19:00:00 Concert des Mandolines de l’Orb, sous la Direction d’Arlette Vincent.

Le concert sera suivi par une séance de méditation chantée et priée de 30 minutes.

Participation libre.

