Mandiwa Luz-Saint-Sauveur, 5 novembre 2021, Luz-Saint-Sauveur. Mandiwa 2021-11-05 18:30:00 18:30:00 – 2021-11-05 19:30:00 19:30:00 LUZ-SAINT-SAUVEUR 24, place Saint Clément

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées Luz-Saint-Sauveur Jazz métissé. Diwa, la racine du mot mandiwa, signifie esprit, âme, idée, pensée. La finesse et la limpidité des compositions de Mandiwa permettent à l’auditeur de se laisser dériver dans un univers qui navigue entre exotisme et classicisme, allant de l’Afrique centrale à l’Europe de l’est en passant par le gnawa … La guitare de David Clavel et le saxophone de Dirk Vogeler créent une alchimie entre rythmes d’ailleurs et mélodies personnelles, dans laquelle s’immiscent les vocalises des musiciens. Le percussionniste toulousain Jean-Loup Perry s’est joint aux deux fondateurs du groupe en été 2019. La rencontre riche en énergie des trois musiciens fait naître des échanges musicaux improvisés et authentiques : Mandiwa est une invitation au voyage à la fois poétique et débridé, entre exotisme et classicisme. Après le premier album « Songes », les nouvelles compositions du groupe sont plus axées sur l’improvisation et le placement des voix des trois choristes. Un nouvel album est en préparation avec le projet d’un enregistrement courant 2021. Cet album prendra le nom du nouveau spectacle « ojibwé ». Tarif unique : 4€.

Place à retirer directement à la Maison de la Vallée (pas de réservation au préalable).

Pass sanitaire obligatoire.

