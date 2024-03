MANDIWA – jazz métissé salle Noël Miegemolle Marignac-Lasclares, samedi 6 avril 2024.

MANDIWA – jazz métissé Concert du groupe Mandiwa dans le cadre de la saison Clarijazz – formule repas tapas + concert dès 20h ou concert seul à 20h45 Samedi 6 avril, 20h00 salle Noël Miegemolle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T20:00:00+02:00 – 2024-04-06T23:30:00+02:00

Fin : 2024-04-06T20:00:00+02:00 – 2024-04-06T23:30:00+02:00

Mandiwa – Musique du monde et jazz vocal

Samedi 6 avril – 20h00 – Salle Noël Miegemolle à Marignac-Lasclares (31)

MANDIWA nous emmène en voyage avec un jazz libre et atypique, délicatement métissé de couleurs africaines ou orientales.

Ils nous présenteront leur nouveau répertoire, une musique lumineuse et tonique entre jazz, world, folk rock. Un jazz inventif où de somptueuses improvisations enlacent le groove de belles mélodies qu’on se plaît à fredonner à la manière du Hadouk trio en son temps.

Enveloppée de leurs voix envoûtantes qui s’élancent dans de magistrales envolées, leur musique nous embarque dans un voyage aussi poétique que palpitant…

Dirk Vogeler : saxophone

David Clavel : guitare

Carlos Betancourt : contrebasse

Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=nX1_x0aAgeQ&ab_channel=MandiwaGroup

Deux formules sont proposées : repas tapas + concert à 24 € dès 20h ou concert seul à 12 € à 20h45. Il est possible de devenir adhérent de Clarijazz et de bénéficier d’une réduction tout au long de l’année.

Réservation des places en ligne vivement conseillée.

https://billetterie.festik.net/clarijazz/

gratuit pour les moins de 12 ans

Adresse: Salle Noël Miegemolle -31430 Marignac-Lasclares

Site internet: https://www.clarijazz.com

Téléphone: 06 58 04 82 97

Les tapas et les mignardises sont proposées par le traiteur Fusion.

Les boissons ne sont pas comprises dans le repas.

Vous pourrez déguster les vins bios du Domaine de Cadeillac et la bière Aurignac Ale, que du local :)

jazz concert