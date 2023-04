PORTES OUVERTES ET MARCHÉ PAYSAN 26 rue Principale, 27 août 2023, Manderen-Ritzing.

Ce marché paysan réunira une dizaine de producteurs : fromages, miel, légumes, confitures, charcuterie. Les curieux pourront découvrir les lieux et aller à la rencontre des animaux de la ferme. Possibilité de se restaurer avec les produits de la ferme.. Tout public

Dimanche 2023-08-27 à 10:00:00 ; fin : 2023-08-27 18:00:00. 0 EUR.

26 rue Principale

Manderen-Ritzing 57480 Moselle Grand Est



This farmer’s market will bring together a dozen producers: cheeses, honey, vegetables, jams, and charcuterie. The curious will be able to discover the place and meet the animals of the farm. Possibility to eat with the products of the farm.

Este mercado agrícola reunirá a una decena de productores: quesos, miel, verduras, mermeladas y charcutería. Los curiosos podrán descubrir el lugar y conocer a los animales de la granja. Posibilidad de comer con productos de la granja.

Auf diesem Bauernmarkt werden etwa zehn Produzenten vertreten sein: Käse, Honig, Gemüse, Marmeladen, Wurstwaren. Neugierige können den Ort erkunden und den Tieren des Bauernhofs begegnen. Es besteht die Möglichkeit, sich mit den Produkten des Bauernhofs zu verpflegen.

Mise à jour le 2023-04-13 par TROIS FRONTIERES TOURISME