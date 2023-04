ANIMATION ET ATELIERS PÉDAGOGIQUES DE PÂQUES Rue du château, 8 avril 2023, Manderen-Ritzing.

A l’occasion de sa réouverture au public, le Château de Malbrouck vous propose un programme spécial pour le week-end de Pâques. Vous pourrez profiter de spectacles en déambulation « Les Oies sacrées » ainsi que deux ateliers manuels de Pâques pour les enfants. Tout public

Samedi 2023-04-08 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-09 18:00:00. 7 EUR.

Rue du château

Manderen-Ritzing 57480 Moselle Grand Est



On the occasion of its reopening to the public, the Château de Malbrouck offers a special program for the Easter weekend. You will be able to enjoy a wandering show « Les Oies Sacrées » as well as two Easter workshops for children

Con motivo de su reapertura al público, el castillo de Malbrouck ofrece un programa especial para el fin de semana de Pascua. Podrá disfrutar del espectáculo ambulante « Les Oies Sacrées », así como de dos talleres de artesanía de Pascua para niños

Anlässlich seiner Wiedereröffnung für die Öffentlichkeit bietet Ihnen das Schloss Malbrouck ein besonderes Programm für das Osterwochenende. Freuen Sie sich auf die Aufführungen « Les Oies sacrées » (Die heiligen Gänse) und zwei Osterbastelkurse für Kinder

Mise à jour le 2023-03-31 par TROIS FRONTIERES TOURISME