Salon du Bien Etre, Bio & Thérapies de Mandelieu CENTRE EXPO CONGRES, 11 juin 2021 10:00-11 juin 2021 19:00, Mandelieu-la-Napoule.

11 – 13 juin 3€ http://www.salonbienetremandelieu.com

Le plus grand Salon du Bien Etre des Alpes maritimes et du Var !

Salon du Bien Etre, Bio & Thérapies de Mandelieu les 11, 12 & 13 Juin 2021

A la recherche de solutions pour aller mieux mais aussi pour adopter un mode de vie plus sain, en accord avec leurs valeurs, les Français sont pourtant démunis lorsqu’il s’agit de s’informer, de poser des questions et de tester les produits qui les intéressent alors les Salons du Bien Etre, Bio & Thérapies sont la solution idéale !

86% des Français ont une bonne image des médecines douces telles que l’ostéopathie, la naturopathie et l’acupuncture, et qu’ils sont 63% à vouloir manger sainement, ils attendent avec impatience de pouvoir de nouveau se rendre sur les Salons du Bien Etre, Bio & Thérapies pour rencontrer les professionnels du bien-être.

Exposants et conférenciers invités pour la qualité de leurs produits, la pertinence de leurs conseils et l’intérêt de leur propos

Durant trois jours, le salon propose de découvrir plus de 150 exposants investis dans tous les domaines du bien-être et de la vie saine. Installés par zones (Alimentaire, Santé/Beauté, Bien Etre/Maison, Thérapies complémentaires), ces spécialistes présentent produits et objets, prodiguent soins et conseils, assurent démonstrations et tests… liés à une meilleure qualité de vie.

Un éventail de choix pour que pendant ces 3 jours, le public déambule aisément. Ainsi chacun repère ce qui risque de l’intéresser et retient ce qui l’intéresse.

Ces espaces, propices à l’échange et au partage, respectent tout à fait l’objectif de trouver la voie d’une vie plus saine !

Trois jours aussi où des conférenciers, écrivains… de tous horizons, mais spécialistes du bien-être et du développement personnel, se succèdent dans le salon pour alimenter notre besoin de savoir et d’apprendre. Dont en juin prochain : Le Physicien Patrick Drouot, Luc Bodin, Annabelle de Villedieu, Christian Tal Schaller, Patrice Marty et bien d’autres !

De confinements en couvre-feux, la pandémie de Covid-19 a privé les Français de l’opportunité de rencontrer ces professionnels du bien-être, mais patience, le Salon du Bien Être, Bio & Thérapies de Mandelieu revient les 11, 12 & 13 Juin, toujours au Centre Expo Congrès !

Rencontrer 150 exposants, assister à l’une des 70 conférences, aux 3 Concerts Zen participer à la Tombola gratuite, prendre une pause pour dorloter son corps et se faire du bien, voila le programme de ces 3 jours !

Pensez à la Navette Gratuite !

Pour faciliter l’accès au Salon du Bien Etre, Bio & Thérapies, nous mettons en place une navette gratuite de la Zone des Tourrades au Centre Expo Congrès.

Un minibus réservé aux visiteurs du Salon fera gratuitement la navette toute les 15 minutes entre la Zone des Tourrades (Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, Arrêt Canardière-Tassigny – entre Boulanger & Lidl) et le Centre Expo Congrès de Mandelieu.

Elle circulera les 3 Jours : 1er départ de la Zone des Tourrades à 10h et dernier départ du Salon à 18h45.

Lieu : Centre Expo Congrès – 806 Avenue de Cannes – 06210 Mandelieu

Horaires d’ouverture : Vendredi : 10h à 19h / Samedi : 10h à 20h / Dimanche : 10h à 19h

Entrée : 3 € la journée ou Pass 3 Jours : 6 € (en vente le vendredi uniquement) Gratuit pour les mineurs. Paiement en espèce (pensez à faire l’appoint), chèque ou CB sans contact

Plus d’infos : www.salonbienetremandelieu.com

CENTRE EXPO CONGRES 806 Avenue de Cannes 06210 Mandelieu 06210 Mandelieu-la-Napoule

vendredi 11 juin – 10h00 à 19h00

samedi 12 juin – 10h00 à 20h00

dimanche 13 juin – 10h00 à 19h00

