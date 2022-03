Salon du Bien Etre, Bio & Thérapie Mandelieu CENTRE EXPO CONGRES Mandelieu-la-Napoule Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Salon du Bien Etre, Bio & Thérapie Mandelieu CENTRE EXPO CONGRES, 11 mars 2022 10:00, Mandelieu-la-Napoule. 11 – 13 mars Sur place 3€ – Pass 3 jours 6€ – gratuit pour les mineurs http://www.salonbienetremandelieu.com Le Salon du Bien-Être, Bio & Thérapie de Mandelieu est de retour du 11 au 13 mars au Centre expo congrès ! Lithothérapie, cosmétique, instrument de musique, Bijoux, alimentation, autant de Stand qui ont retrouvé leur place à l’occasion de la 10e édition du Salon du Bien Etre, Bio & Thérapies. L’événement reprend ses droits les 11, 12 et 13 mars au Centre expo congrès où il se déroule jusqu’à dimanche soir Sur plus de 4000 m², près de 120 Stands et pas moins de 50 conférences et concert sont proposés au public avec cette année : le Physicien Patrick Drouot, le Dr Christian Tal Schaller, Liliane Gagnon, le Chef végétarien Jean Montagard, la Chamane Johanne Razanamahay, la spécialiste en sylvothérapie Sylvie Moyroud, le Chercheur de l’inexplicable Patrice Marty, le jeune thérapeute/chamane Gwen Clappe et bien d’autres… 3 Concerts Zen !

Vendredi : Bol de Cristal / Voix avec Annabelle de Villedieu,

Samedi : Handpan de Quentin Kayser et

Dimanche : Les Chants Mongols par Bastien Barrère. Animation Enfants à 11h le Samedi & Dimanche

Lecture de Contes du Tibet : Trésors de Sagesse

Ouvrons nos cœurs aux cultures de l’ailleurs avec ces contes illustrés pour petits et grands !

Charlotte, l’auteure du livre conte les histoires avec douceur sur un fond musical de Chilly Charly, l’illustrateur. Ensemble, ils vous font plonger dans les traditions tibétaines ! Infos Pratiques :

+ de 120 exposants – Parking Gratuit – Restauration Bio & Végétarienne

Navette Gratuite de la Zone des Tourrades au Centre Expo Congrès

Horaires : 10h/19h – 3€ – Pass 3 jours 6€ – gratuit pour les mineurs

www.salonbienetremandelieu.com CENTRE EXPO CONGRES 806 Avenue de Cannes 06210 Mandelieu 06210 Mandelieu-la-Napoule Alpes-Maritimes vendredi 11 mars – 10h00 à 19h00

samedi 12 mars – 10h00 à 19h00

dimanche 13 mars – 10h00 à 19h00

