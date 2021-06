Mandé Brass Band Prairie des Filtres, 16 juin 2021-16 juin 2021, Toulouse.

**MANDÉ BRASS BAND** ——————– ### _(Afrique de l’ouest – France)_ ### _**17h00**_ ### AFRO URBAINE [https://www.youtube.com/watch?v=t7_62-oic8g&ab_channel=Mand%C3%A9Brassband](https://www.youtube.com/watch?v=t7_62-oic8g&ab_channel=Mand%C3%A9Brassband) Derrière le projet toulousain Mandé Brass Band, une seule envie : créer un spectacle de rue innovant qui fasse le lien entre la musique mandingue (cf. le nom de « Mandé » se rapporte à cette région de l’Afrique de l’Ouest, foyer historique de la communauté mandingue) et les traditionnelles fanfares de rue (brass band). Le groupe voit le jour en 2014, se produit sur les carnavals de la ville rose ou dans ses environs, avant de prendre la route pour des dates dans l’Hexagone et au-delà. Interprétées en déambulation ou en fixe, les compositions cuivrées du Mandé Brass Band offrent une fusion originale qui se nourrit autant du quotidien, de « l’ici et maintenant », que de la poésie de l’ailleurs. Joyeusement métissé, le MBB marie un riche instrumentarium africain (djembés, dunun, balafon diatonique…) à une section cuivres qui puise généreusement dans le jazz et l’afrobeat. Intarissable, la formation se réinvente à chaque mesure, portée par des chants en langue bambara et des percussions qui invitent à la danse. Sans oublier une énergie débordante, qui ne demande qu’à rayonner. [[http://lafriquedanslesoreilles.com/mande-brass-band](http://lafriquedanslesoreilles.com/mande-brass-band)](http://lafriquedanslesoreilles.com/mande-brass-band) ——- ### **Billetterie :** [**[https://rioloco.festik.net/](https://rioloco.festik.net/)**](https://rioloco.festik.net/) ### **Informations :** * Ce billet vous donne uniquement accès à cette soirée. Chaque billet est vendu à l’unité, et donne accès à une seule scène par jour. Pas de vente de pass festival * Accès à la Prairie des Filtres : Cours Dillon, entre le Pont-Neuf et le Pont Saint-Michel * Toute sortie est définitive * Port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique mis à disposition * Concert en format assis, placement assuré par le personnel Rio Loco * Distanciation sociale (6 personnes maximum) * Pass sanitaire (selon mesures en vigueur) * Eco Loco : Pensez à prendre votre gourde (vide et en plastique uniquement) * Préventes obligatoires sur rioloco.festik.net pour bénéficier de la gratuité, dans la limite de 2 enfants de moins de 12 ans par adultes.

