MANDARINE + CHELABÔM Le Hasard Ludique Paris, jeudi 7 mars 2024.

Le jeudi 07 mars 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant

Prévente : 10€

Sur place : 14€

De la direction artistique aux clips, en passant par le graphisme, la communication, la production, le mix et la scénographie, MANDARINE s’occupe de tout.

Mandarine sur scène, c’est :

• une énergie à pogo

• des moments de contemplation

• des prods riches et originales

• des grosses impros de sax

• des envolées de trompette

• des riffs saignants de guitare

• de la danse

• du décor

• et des couplets de rap tranchants et poétiques

+ Chelabôm

Groupe émergent de la scène girondine, CHELABÔM allie des genres musicaux tels que la nu-soul, le disco et la chanson. Univers qu’il ponctue librement d’influences variées, allant de la musique world à l’électro, arpentant les codes de l’afro, des balkans comme ceux de la drum n’ bass ou de la techno. Un mariage des styles qui verrait l’union de 3 groupes du monde musical contemporain : Deluxe, Bonnie Banane et Nubiyan Twist.

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m)

Bus -> : Leclaire (Paris) (145m)

Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.lehasardludique.paris/concert/2024-01-09/mandarine-chelabom https://fb.me/e/1jGk3K2s6 https://fb.me/e/1jGk3K2s6 https://www.lehasardludique.paris/concert/2024-01-09/mandarine-chelabom#reservation

Mandarine / Roger Merpillat