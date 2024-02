Mandarina x Josée Laika x Jaseur Les Disquaires Paris, jeudi 28 mars 2024.

Le jeudi 28 mars 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant PAF : 5 EUR

La Souterraine invite Mandarina, Josee Laika, et Jaseur à partager la scène des Disquaires.

Avec ces 3 band estampillés sous pavillon souterraine, la soirée voguera d’une texture à l’autre, d’une harmonie à l’autre, tout en restant fidèle à cette pop hexagonal que la souterraine met en lumière depuis maintenant 10 ans.

Le groupe Jaseur célébrera également la sortie de son album « Tour de kapla ».

Come on board with us !

MANDARINA

Style : Electro-Pop

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact :

Mandarina x Josée Laika x Jaseur